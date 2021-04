Stiri pe aceeasi tema

- Conform unui comunicat DNA, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași au dispus efectuarea urmaririi penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 22 aprilie 2021, a unui numar de șapte inculpați,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Șapte persoane au fost retinute, dupa perchezitiile in dosarul care vizeaza obtinerea inspectiei tehnice periodice pentru masini cu probleme sau care nici macar nu se prezentau la revizie. Printre persoanele reținute se numara doi din inspectori de la RAR Vaslui și doi angajați de la stații din Bacau…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza, miercuri, 28 de perchezitii in judetele Vaslui, Galati si Bacau, intr-un dosar in care se investigheaza infractiuni de fals intelectual si constituirea unui grup infractional organizat. Una dintre perchezitii are loc la Registrului Auto Roman Vaslui,…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza, miercuri, perchezitii in judetele Vaslui, Galati si Bacau, intr-un dosar in care se investigheaza infractiuni de fals intelectual si constituirea unui grup infractional organizat. Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES,…

- Procurorii DIICOT au efectuat, luni, opt perchezitii in judetele Bacau, Alba si Hunedoara, la persoane de nationalitate indiana si romana suspecte de constituirea unui grup infractional organizat si trafic de migranti. Potrivit unui comunicat de presa al DIICOT, remis AGERPRES, in perioada decembrie…

- DNA anunța ca a trimis in instanța primul dosar de corupție din cele trei deschise la Serviciul Permise Auto Suceava. Fostul șef al serviciului, comisarul de politie Radu Ionut Obreja, a fost trimis in judecata de procurori. Acesta este acuzat ca a condus o grupare infractionala din care mai faceau…