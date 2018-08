Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci de organizatii civice solicita demisia Guvernului Dancila, dar si anchetarea prefectului Capitalei, a ministrului Afacerilor Interne, a sefului Jandarmeriei Romane si a directorului general al Jandarmeriei Bucuresti, din cauza violentelor de la mitingul din Piata Victoriei.

- Mai multe organizatii civice, reunite sub titulatura Initiativa Romania, au solicitat demisia Guvernului si anchetarea celor vinovati de agresiunile comise asupra manifestantilor, vineri seara, la mitingul din Piata Victoriei. Organizatiile civice semnatare au condamnat cu fermitate violenta…

- Președintele USR, Dan Barna, a cerut public, sambata dimineața, demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, șefului Jandarmeriei, Sebastian Cocoș și prefectului Capitalei, Speranța Clișeru, dupa intervenția forțelor de ordine la protestul Diasporei, unde mai mulți oameni au fost raniți, transmite Mediafax.

- Peste 200 de persoane s au adunat in Piata Victoriei vineri la pranz, pentru a participa la protestul initiat de asociatii ale diasporei, informeaza Agerpres.ro. In fata sediului Guvernului, sunt romani veniti din tari precum Franta, Italia, Suedia, Germania, Norvegia sau SUA, dar si protestatari care…

- Presa internationala scrie despre protestul romanilor din diaspora, care va avea loc vineri, in Piata Victoriei din Bucuresti. „Romanii din diaspora se intorc acasa inainte de de protestul anti-guvernamental”, titreaza Associated Press, citata de ABC News, New York Times si The Washington Post.„Romanii…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, spune ca fortele de ordine au folosit violenta impotriva celor care au protestat miercuri seara, pasnic, impotriva Guvernului si solicita demisia celor care au autorizat aceste actiuni. "Alaturi de multi colegi liberali, am asistat aseara in Piata…

- Bucuresti, 20 iun /Agerpres/ - Un numar de 112 autovehicule care au intrat in dotarea Politiei Romane au fost receptionate miercuri, in prezenta ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. Este vorba despre 112 autovehicule din cele peste 560 cumparate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului,…

- "Doamna ministru (al Afacerilor Interne, Carmen Dan - n.r.) spunea de un memorandum, de o intentie a noastra, a Guvernului, de a schimba ceea ce inseamna prevedere legala pe evaziune fiscala. A fost saptamana trecuta intr-o prima lectura si sper ca maine, in Guvern, sa aprobam acest document, care…