Mai multe mașini trec prin mulțimea de protestatari din Tel-Aviv Reuters a surprins momentul in care un șofer, dar in total mai multe mașini, a trecut printr-o mulțime de protestatari antiguvernamentali din Tel-Aviv miercuri (5 iulie), lovind cel puțin doua persoane și doborand una dintre ele la pamant. Șoferul incerca sa se deplaseze pe autostrada principala Ayalon a orașului. Protestatarii blocasera drumul dupa ce comandantul poliției locale a parasit forța speciala, invocand intervenția guvernului. Cateva clipe mai tarziu, un alt vehicul incearca și el sa treaca prin mulțime, lovind picioarele unor protestatari, determinandu-i pe alții sa-l loveasca cu steaguri.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

