Mai multe mașini de lux ale fraților Tate au fost ridicate sambata de la locuința acestora din Pipera. Autovehiculele sunt puse sub sechestru in cadrul dosarului in care cei doi britanici se afla in arest preventiv.Marți seara, judecatorii Tribunalului București au hotarat ca frații Andrew și Tristan Tate sa ramana in arest.DIICOT a cerut arestarea lui Andrew și Tristan Tate pentru 30 de zile, iar Tribunalul București a acceptat cererea procurorilor in 30 decembrie.Frații Tate sunt anchetați de procurori pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol. In același…