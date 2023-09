Stiri pe aceeasi tema

- Cercetarile de la iazul dintr-o localitate din raionul Caușeni, unde ieri au fost depistate fragmente dintr-un obiect neidentificat, au fost reluate in aceasta dimineața. La fața locului lucreaza echipa tehnico-exploziva a Ministerului Afacerilor Interne, dar și specialiștii de la Inspectoratul General…

- In Transnistria, pe un cimp de linga Chițcani au fost gasite a doua și a treia parte a rachetei antiaeriene care a cazut in aceasta localitate. Despre acest lucru a anunțat centrul de presa al Ministerului de Interne al autoproclamata RMN, menționind ca, in seara zilei de 26 septembrie, in timpul unor…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a negat existenta unui risc de natura militara in Republica Moldova care sa vina din partea Federatiei Ruse, conform Agerpres.El a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Chisinau, alaturi de premierul moldovean Dorin Recean, ca acest…

- Republica Moldova va semna acordul de participare la Mecanismul de Protecție Civila al UE, a anunțat noul ministru de Interne al Republicii Moldova, Adrian Efros. Colonelul Adrian Efros și-a prezentat prioritațile in calitate de ministru de Interne, intr-o conferința de presa susținuta la Chișinau.…

- Pretinsele autoritati ale autoproclamatei RMN au anuntat astazi ca nu vor organiza in acest an parada militara, dedicata asa-numitei zile a republicii. Decizia este explicata prin „situatia geopolitica complicata”, transmite MOLDPRES. Potrivit unui comunicat din regiunea transnistreana, agenda marcarii,…

- S-au anunțat mai multe plecari din Executivul de la Chișinau. Nu mai puțin de trei miniștri din Guvernul condus de catre Dorin Recean și-au depus demisia. Informația a fost facuta publica, vineri, chiar de catre premierul Republicii Moldova. Și-au depus demisia ministrul de Interne, Ana Revenco, ministrul…

- Liderul partidului de opoziție interzis in Republica Moldova "ȘOR", Ilan Șor, a cerut pe canalul Telegram demisia imediata a șefului Ministerului de Interne, Anna Revenko, a serviciului de graniceri, Rosian Vasiloi, precum și a Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Mustața, din cauza incidentului…

- Starea de sanatate a tadjikului Rustam Așurov, atacatorul care vineri seara, 30 iunie, a impușcat doi oameni la Aeroportul Internațional Chișinau, s-a inrautațit și este calificata ca foarte grava. Acesta se afla in coma și este ținut in viața cu ajutorul unui aparat de respirație artificiala, transmite…