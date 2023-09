Stiri pe aceeasi tema

- Piața Agro Transilvania se afla la aproximativ 13 km de Cluj-Napoca, in localitatea Dezmir, și este locul in care mulți producatori clujeni iși expun marfa. Comisarii de la Protecția Consumatorilor au descins miercuri intr-un control la comercianții din aceasta zona, care s-a lasat cu amenzi usturatoare.…

- Potrivit unui comunicat transmis de CJPC Harghita, s-au oprit temporar atat serviciile prestate de unitatea de cazare, cat si blocul alimentar, la fata locului fiind gasite produse cu termen de valabilitate depasit, cum ar fi unt, mustar sau condimente; produse pastrate la temperaturi necorespunzatoare,…

- In perioada 7-8 august, Comisariatul Regional pentru Protetia Consumatorilor Regiunea Bucuresti-Ilfov a verificat mai multe magazine apartinand retailerului SC Mega Image SRL. Echipele de comisari au controlat 64 de locatii, din regiune, iar in urma neregulilor constatate, au aplicat 90 de amenzi…

- VEST – Controale ale inspectorilor de la Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Vest, miercuri, in stațiunea Baile Herculane. Mai multe restaurante a fost inchise temporar din cauza neregulilor gasite și au incasat amenzi de peste 150.000 de lei! Cei de la Comisariatul Regional…

- ANPC a transmis vineri, printr-un comunicat de presa, ca echipe de comisari ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) – in cadrul Comandamentului Litoral 2023 – au verificat un restaurant din Constanta unde au fost constatate diverse nereguli si proceduri care ar putea pune in…

- Azilele groazei: Sute de centre fara autorizații de securitate la incendiu. In urma unor controale recente efectuate de autoritațile competente in București, s-a constatat ca majoritatea caminelor pentru persoanele in varsta nu dețin autorizații de securitate la incendiu. Potrivit informațiilor disponibile,…

- La inceputul acestei saptamani, zeci de persoane au ajuns la spital cu toxiinfecție alimentara. Aceștia ar fi consumat mancare livrata de Restaurant Ardeal. Reprezentanții localului au venit cu un comunicat de presa: Restaurant Ardeal din municipiul Bistrita precizeaza urmatoarele: In primul rand menționam…

- Comisarii pentru protectia consumatorilor au controlat 22 de operatori economici din satul de vacanta Mamaia, iar pentru neregulile constatate au dat amenzi contraventionale in valoare de 132.000 de lei. De asemenea, au dispus oprirea temporara a prestarii de servicii, pana la remedierea deficientelor,…