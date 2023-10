Stiri pe aceeasi tema

- O „noapte albastra” a lovit Corsica duminica spre luni, aproximativ douazeci de explozii fiind revendicate de separatisti, vizand in principal resedinte secundare. Aceasta serie de explozii survine la zece zile dupa vizita presedintelui Emmanuel Macron.

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad (UDMR), a salutat, joi, pozitia presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, fata de autonomia Corsicii, mentionand ca este „un moment istoric in Franta si o piatra de hotar pentru minoritatile nationale din Europa”. Antal Arpad, care este si liderul UDMR…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, aflat intr-o vizita de doua zile in Corsica, a avansat joi posibilitatea „parcurgerii unei noi etape” prin „intrarea Corsicii” in Constituția franceza și oferirea unei autonomii insulei „care sa nu fie nici impotriva statului și nici fara stat”.

