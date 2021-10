Stiri pe aceeasi tema

- ”Piata muncii continua sa isi revina din socul provocat de virus”, a declarat Daniel Silver, economist la banca JPMorgan in New York. Cererile initiale de beneficii pentru somaj au scazut cu 6.000, la un nivel ajustat la sezon de 290.000, in saptamana incheiata pe 16 octombrie, cel mai redus nivel atins…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau a continuat controalele aferente pentru a verifica modul in care angajatorii respecta prevederile legislației in vigoare in domeniul relațiilor de munca. Astfel, inspectorii au efectuat in luna septembrie 123 de controale la agenți economici din județul Buzau,…

- Dupa primul semestru al acestui an, jumatate din consumul casnic de energie electrica a fost realizat pe segmentul concurential al pietei, prin urmare consumatorii care au ales o oferta din piata de pr...

- Ca urmare a creșterii incidenței cazurilor de COVID-19 la mia de locuitori, comunele Deleni, comunele Ceplenita, Dumesti, Harmanesti, Romanesti și Trifesti sunt supuse pentru 14 zile unor noi restricții. Situația este mai grava la Deleni, unde incidența este de 3,14 la mie, dar nici celelalte comune…

- Marți dimineața procurorii DIICOT au efectuat 24 de perecheziții domiciliare in Buzau, Galați și București. In urma cercetarilor, aceștia au descoperit ca, din vara anului trecut și pana in prezent, 17 persoane, cu varste cuprinse intre 20 și 32 de ani, s-au aprovizionat, de la trei cetațeni din Galați…

- Proiecte de ordonanta de urgenta care vizeaza piata asigurarilor Foto: Arhiva. Guvernul pregateste doua proiecte de ordonanta de urgenta care vizeaza piata asigurarilor si care se afla în circuitul de avizare la Consiliul Concurentei, a anuntat premierul Florin Cîtu. …

- Situația demografica a Romaniei tinde sa devina de-a dreptul dramatica. Intrata in al 32-lea an de declin al populației – alimentat și prin scadere naturala și prin migrație externa neta negativ – situația țarii din punct de vedere al depopularii devine din ce in ce mai complicata, conform unei analize…

- Continua seria alertelor in domeniul alimentar. Este vorba despre patru noi tipuri de inghețata, ce au fost retrase de la comercializare de pe piața din Romania de catre producator, din cauza prezenței peste limitele legale a oxidului de etilena. „Pe raza județului Buzau, din listele de distribuție…