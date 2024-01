„Măi, măgarilor!” Ciolacu s-a răstit la dușmani închipuiți Drumul scurt de la „Ma, animalule!” al lui Iliescu, la „Ma, magarilor!”, al lui Ciolacu. Liderul PSD Marcel Ciolacu i-a numit ”magari!” pe cei care, spune el, contesta masurile de majorare a veniturilor varstnicilor. „Nu am nicio retinere sa spun: sunt un om care imi asum lucruri, si bune, si rele. Sunt un om care stiu sa ma aplic si sa vad ca, daca continuam cu pomeni electorale, se duce Romania in cap. Si normal ca mediul de afaceri vede ca suntem directionati doar intr-o anumita zona, dar nici nu mai pot sa rabd sa-i vad la televizor ca in continuu discuta de unde sunt bani pentru pensionari.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

