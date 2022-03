Mai deschide Rusia un front de luptă? Exerciții militare pe insulele Kurile, pe care Japonia le vrea înapoi Razboiul din Ucraina reaprinde tensiunile dintre Japonia si Rusia. Situatia insulelor Kurile a alimentat starea conflictuala dintre cele doua state. Mai nou, Rusia desfasoara exercitii militare pe insulele Kurile, revendicate de Tokyo. Moscova a abandonat negocierile de pace cu Japonia din cauza sanctiunilor impuse de aceasta ca urmare a invaziei ruse din Ucraina. Rusii au […] The post Mai deschide Rusia un front de lupta? Exerciții militare pe insulele Kurile, pe care Japonia le vrea inapoi first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Rusia desfasoara exercitii militare pe insulele Kurile, revendicate de Tokyo, au relatat sambata media nipone, la cateva zile dupa ce Moscova a abandonat negocierile de pace cu Japonia din cauza sanctiunilor impuse de aceasta ca urmare a invaziei ruse din Ucraina, relateaza Reuters.

