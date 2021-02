Stiri pe aceeasi tema

- Iata, au trecut 162 de ani de la Unirea Principatelor, numai ca azi, Hora Unurii nu va mai rasuna in piețe și la monumentele domnitorului comun al Moldovei și Țarii Romanești, Alexandru Ioan Cuza, sarbatorirea petrecandu-se la Iași prin depuneri de flori și, rezumat sau prin concerte on line, in alte…

- Explicația este una cat se poate de simpla: stațiunile din Sinaia, Predeal, Azuga, Bușteni, dar și din alt orașe sunt inchise. Unele din cauza restricțiilor cauzate de pandemie, altele pentru risc de avalanșa.

- Metrul patrat avea anul trecut un pret mediu de cerere de 1.371 de euro, arata un studiu imobiliare.ro. Cu toata pandemia, cu blocajul ofertei aparut la un moment dat, piata a continuat sa creasca, chiar daca intr-un ritm ceva mai redus comparativ cu anii anteriori. In marile centre urbane au fost cresteri…

- In predica de la Catedrala Patriarhala din Duminica dinaintea Botezului Domnului, Preasfințitul Parinte Ieronim Sinaitul a explicat de ce este nevoie de pregatire sufleteasca pentru a-L primi pe Domnul, informeaza Basilica.ro. Dezastru de proporții: Pandemia și consecințele sale au distrus…

- Autoritațile ar trebui sa țina cont de doua aspecte principale pentru a incetini in Romania raspandirea pandemiei provocata de noul coronavirus, susține profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul țarii noastre la OMS. „Doua lucruri trebuie crescute: aprovizionarea cu vaccin – trebuie sa ajungem la…

- Pandemia declanșata in luna martie 2020, in Republica Moldova, ne-a saracit de specialiști in domeniul medical, de doctori, profesori, tamplari, zidari, vanzatori, tehnicieni, agricultori, politicieni, jurnaliști, intr-un cuvant de oameni. Covid-19 continua sa-și mențina gheara peste omenirea și sa…

- Impactul lunilor lungi de izolare și al nesiguranței ar putea sa fie simțit ani de-a randul dupa ce scapam de COVID-19, scrie The Guardian. Boala a fost atat de grava din punct de vedere psihic, incat unii pacienți au ales sa-și ia viața decat sa treaca prin suferința mintala, stigmatizare sau singuratate,…

- Andia este vocea din super-hiturile trupei DJ Project. Unele dintre cele mai renumite piese ale ei sunt colaborari pe piese cu milioane de vizualizari pe Youtube, precum „Retrograd“, „Salcamii“ sau „Slabiciuni“. Tanara ne-a acordat un interviu in exclusivitate. Hai s-o cunoști! Pandemia te-a prins singura.…