- Ministerul Afacerilor Interne anunța ca, incepand cu luna ianuarie 2020, intra in vigoare o serie de masuri fiscal-bugetare care privesc polițiștii, militarii și personalul civil din cadrul Ministerului Afacerilor Interne aprobate de Guvernul Romaniei conform OUG 1/2020, publicata in Monitorul Oficial…

- Federația Chineza de Fotbal a hotarat sa impuna anumite limitari salariale, atat pentru jucatorii straini, cat și pentru cei chinezi, in vederea susținerii fotbaliștilor autohtoni și a evitarii intrarii in colaps.Salariul anual net al jucatorilor straini care vor sosi in prima liga chineza…

- Personalul Ministerului Afacerilor Interne vor avea salarii mai mari de la 1 ianuarie 2020. Aproximativ 110.000 de polițiști vor caștiga, in medie, intre 200 și 400 de lei, valoare bruta, se arata intr-un comunicat MAI.In urma demersurilor ministrului afacerilor interne, Ion Marcel Vela, și a aprobarii…

- Aproximativ 110.000 de angajati Ministerului Afacerilor Interne (MAI) vor primi, de la 1 ianuarie 2020, sporul pentru conditii grele de munca si toxicitate in procent de 25% din salariul minim brut pe tara, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective, ceea ce reprezinta o adaugare,…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, vine cu precizari legate de proiectul de lege privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat, spunand ca se va ține cont de situația celor cu pensii mici și ca masura va respecta deciziile Curții Constituționale, potrivit Hotnews. Violeta Alexandru a…

- Camera Deputaților a adoptat, decizional, creșterea cu 20% a salariilor de baza pentru angajații din Biblioteca Naționala și din Biblioteca Academiei Romane. Proiectul prevede ca salariile personalului din Institutul pentru studierea problemelor minoritaților naționale vor fi majorate cu 100%, anunța…

- Șoferii romani care se incumeta sa lucreze in Marea Britanie pot sa lucreze acum pentru gigantul american Amazon, cel mai mare retailer on-line din lume. Salariile pornesc de la 1.800 de lire sterline și pot ajunge la 2.800 de lire. Singurele cerințe sunt permisul pentru Cat B și disponibilitatea imediata.…

- Primarul Ploiestiului Adrian Dobre a luat masura de a taia angajatilor salariile cu 25% din cauza slabei performanțe in atragerea fondurilor europene, scrie stiripesurse.ro. Salariul primarului a ramas intact, intrucat crede ca activitatea lui este una foarte buna și nu regreta ca la preluarea…