MAI: 299 de permise reținute, în prima zi a anului 2024, și 125 de certificate de înmatriculare retrase In prima zi a anului 2024, structurile operative ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au intervenit la 5.532 de evenimente, dintre care 3.669 fiind pe linie de ordine publica, iar 1.863 situații de urgența. Au fost reținute 299 de permise, fiind retrase 125 de certificate de inmatriculare. Dintre permisele reținute, 109 au fost pentru consum de alcool și 12 pentru consum de droguri sau alte substanțe interzise. In același timp, la nivelul structurilor de poliție au fost semnalate 905 posibile infracțiuni, iar echipajele de ordine publica au prins in flagrant 146 de autori de infracțiuni,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

