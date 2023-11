Stiri pe aceeasi tema

- ”Primele 20 de camioane” cu ajutor umanitar vor intra in Gaza „in urmatoarele 24 pana la 48 de ore”, e estimat presedintele SUA, Joe Biden, potrivit AFP. „Am primit promisiunea israelienilor si a presedintelui egiptean ca aceasta trecere va fi deschisa. Drumul a trebuit sa fie reparat, era in stare…

- Tirul mortal asupra unui spital din Gaza, pentru care Israelul si miscarile armate palestiniene se acuza reciproc, a facut „cateva zeci de morti”, si nu sute, a declarat miercuri pentru AFP un responsabil al unui serviciu european de informatii, informeaza Agerpres. „Nu sunt 200 sau chiar 500 de morti,…

- Israelul cedeaza dupa vizita lui Biden: permite ajutorul catre Gaza din Egipt!Israelul anunța ca nu va bloca ajutorul trimis catre Gaza din Egipt. O declarație a biroului premierului israelian spune ca Israelul „nu va zadarnici aprovizionarea umanitara din Egipt, atata timp cat vor fi doar hrana,…

- Anularea calatoriei presedintelui american Joe Biden in Iordania pentru a discuta despre deschiderea unui coridor umanitar in Fasia Gaza s-a facut pe baza unui consens, dupa ce liderul Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP) a anuntat instituirea unei perioade de doliu in urma

- Sute de persoane au murit și alte sute sunt inca sub daramaturi, in urma unei lovituri, asupra unui spital din Fașia Gaza, unde se aflau atat pacienți, cat și persoane care voiau sa se adaposteasca. Hamas a acuzat Israelul pentru atac, in timp ce Israelul a acuzat o „lansare eșuata” a unei rachete lansate…

- Armata isralieana a transmis, sambata seara, ca pregatește „urmatoarele etape ale razboiului” impotriva Hamas, prin implementarea unei „game largi de planuri operaționale ofensive” care includ un „atac comun și coordonat din aer, de pe mare și de pe uscat”. Tot sambata, forțele de aparare israliene…

- In cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele american Joe Biden, premierul israelian Benjamin Netanyahu - afectat de unul dintre cele mai grave atacuri asupra țarii sale din ultimele decenii - a adus in discuție posibilitatea de a intra in Gaza. Președintele Biden nu l-a avertizat sa nu faca…