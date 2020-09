Mahmoud Abbas cere o conferinţă ONU pentru relansarea procesului de pace israelo-palestinian Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, i-a cerut vineri secretarului general ONU, Antonio Guterres, sa convoace la începutul anului viitor o conferinta internationala pentru relansarea procesului de pace israelo-palestinian, informeaza agentia Reuters. Liderul palestinian l-a îndemnat pe Antonio Guterres sa colaboreze cu membrii Cvartetului pentru Orientul Mijlociu (SUA, Rusia, Uniunea Europeana si ONU), precum si cu membrii Consiliului de Securitate ONU pentru organizarea unei conferinte "cu autoritate deplina si cu participarea tuturor partilor implicate, la… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

