David Popovici, la doar 17 ani, a devenit primul campion mondial la natație in bazin mare din istoria Romaniei! David Popovici e primul campion mondial la natație din istoria Romaniei Calificat in finala cu cel mai bun timp, 1:44.40, care a consemnat și un record la juniori, David Popovici s-a intrecut pe sine luni și a incheiat proba in 1:43.21. Astfel, David Popovici a batut recordul pe care tot el il stabilise cu o zi mai inainte. „Romanul David Popovici a caștigat proba de 200 de metri liber. A obținut timpul de 1:43, 21. Pana acum, doar trei sportivi au reușit sa obțina un timp mai bun…