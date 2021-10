Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Dan Ștefan Petrescu pilota avionul prabușit in Milano in aceasta duminica. Romanul plecase singur, din București, și a preluat pasagerii din Milano, cu destinația Sardinia! Dan Ștefan Petrescu avea 68 de ani. Acesta controla suprafețe mari de terenuri din București, dar și din țara,…

- Pilotul avionului prabușit in Milano a fost roman, numele acestuia fiind Dan Ștefan Petrescu, potrivit Mediafax. Acesta era considerat, de catre mulți actori din real estate, cel mai mare investitor din piața. Avionul pe care il pilota Dan Ștefan Petrescu era un avion monomotor. Dan Ștefan…

