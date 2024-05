Stiri pe aceeasi tema

- Televiziunea de stat iraniana anunța ca președintele iranian Ebrahim Raisi a murit intr-un accident de elicopter, alaturi de ministrul de externe Hossein Amir-Abdollahian. Președintele iranian Ebrahim Raisi și ministrul de Externe au murit in accidentul de elicopter Cei doi au fost confirmați morți…

- Un oficial iranian a declarat luni ca presedintele iranian Ebrahim Raisi si ministrul sau de externe, Hossein Amirabdollahian, si-au pierdut viata in accidentul de elicopter care ii transporta, intr-o zona muntoasa si pe o vreme foarte rece. Echipe de cautare au localizat epava aparatului de zbor in…

- ​Un elicopter in care se aflau președintele Iranului, Ebrahim Raisi, și ministrul iranian de Externe s-a prabușit duminica in timp ce traversa o zona muntoasa, in condiții de ceața densa, a declarat un oficial iranian. Inițial, televiziunea de stat iraniana anunța ca aparatul de zbor a aterizat forțat,…

- Președintele Raisi și ministrul de externe au murit intr-un accident de elicopter, a declarat un oficial iranian pentru Reuters. Informația nu a fost confirmata in... The post Oficial iranian: Președintele Raisi și ministrul de externe au murit in accidentul de elicopter appeared first on Special Arad…

- "In acest stadiu nu exista niciun semn care sa indice ca pasagerii elicopterului sunt in viata", a anuntat televiziunea iraniana dupa localizarea aparatului de zbor. Elicopterul a fost implicat duminica intr-un accident intr-o zona muntoasa din nord-vestul Iranului. La bordul aparatului de zbor se…

- Update. Cautari intense erau in desfasurare duminica dupa-amiaza in nord-vestul Iranului pentru a gasi elicopterul implicat intr-un accident si la bordul caruia pare ca se aflau presedintele Ebrahim Raisi si ministrul de externe Hossein Amir-Abdollahian, in timp ce starea acestora inca nu este cunoscuta…

