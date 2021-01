Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul Carlos Slim, cel mai bogat om din America Latina, care a facut avere in industria de telecomunicatii si mass-media, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, informeaza BBC. Magnatul mexican, in varsta de 80 de ani, prezinta doar "simptome usoare" ale maladiei COVID-19 si "se…

- Președintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a anunțat pe Twitter ca are noul coronavirus. Președintele minimizase in mod repetat pericolul virusului și aproape niciodata nu a purtat masca de protecție.

- Autoritațile din Romania pregatesc o simulare a campaniei de vaccinare anti-coronavirus, asta in condițiile in care pregatirile sunt aproape de final. Pana in prezent au fost stabilite centrele in care va fi stocat vaccinul anti-coronavirus și centrele in care serul va fi administrat populației. De…

- Ministerul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a anuntat, joi seara, ca generalul-locotenent Daniel Petrescu, seful Statului Major al Apararii, a fost testat pozitiv la infectia cu noul coronavirus, fara a prezenta simptomele bolii. Anunțul a venit dupa cel in care ministrul Tineretului, Ionuț Stroe…

- Simona Halep a anunțat, luni, pe contul personal de Twitter ca a scapat de coronavirus. Ce spune Simona Halep pe contul personal de Twitter:100%recovered. \uD83D\uDE1C✌\uD83C\uDFFC pic.twitter.com/u1dRlIRU1J— Simona Halep (@Simona_Halep) November 9, 2020 La puțin timp dupa postarea…

- Peste 12 milioane de cazuri de Covid-19 au fost depistate in Europa de la inceputul pandemiei de coronavirus, potrivit datelor AFP. Cele 52 de state din regiune constituie zona cea mai lovita din lume in ceea ce privește numarul cazurilor, devansand America Latina și Caraibe (11,5 milioane de cazuri)…

- Fara meci jucat de la Roland Garros, turneu disputat in prima jumatate a acestei luni, Simona Halep va sta departe de teren si in perioada urmatoare. Ocupanta locului 2 WTA a anuntat ca a fost testata pozitiv cu noul coronavirus. "Vreau sa va anunt ca am fost testata pozitiv cu COVID-19.…