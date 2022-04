Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de presa al Consiliului de Stat al Chinei a prezentat, joi, cartea alba intitulata „Tinerii Chinezi in Noua Era”, fiind primul document cu aceasta tema in China. Conform acestuia, un numar de 6,5 milioane de persoane au plecat in strainatate pentru a face studii, in ultimii 40 de ani, iar 4,2…

- Se fac, in sfarșit, pași, pentru realibilitarea celei mai vechi cladiri din Timișoara, Castelul Huniade. Ridicata in șapte ani de regele Carol Robert de Anjou, cladirea se afla in restaurare de 14 ani. Proiectul de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza D.A.L.I. și a principalilor…

- ”WeBuild (Astaldi), contestatie foarte dura pe A1 Sibiu-Pitesti Sectiunea 3. Asocierea WeBuild-Tancrad a depus la CNSC o contestatie de 141 de pagini prin care critica vehement documentatia tehnica pusa la dispozitie de CNAIR si cere suspendarea licitatiei si masuri de remediere. Practic, ni se…

- In ultima vreme, Primaria Timișoara a primit oferte unice pentru majoritatea investițiilor scoase la licitație. Este și cazul procedurii de licitație deschisa pentru achiziția serviciilor de proiectare pentru modernizarea stațiilor de tramvai de pe Linia 1 Gara de Nord -Stația Meteo și retur. A fost…

- Amenda record de aproape 107 milioane lei primita de Colterm SA, anul trecut, pentru neachiziționarea certificatelor de CO2, modul in care s-a ajuns la aceasta situație fara precedent și urmarile pentru companie au fost, de asemenea, investigate de auditorii Curții de Conturi in timpul ambelor controale…

- Amenda record de aproape 107 milioane lei primita de Colterm SA, anul trecut, pentru neachiziționarea certificatelor de CO2, modul in care s-a ajuns la aceasta situație fara precedent și urmarile pentru companie au fost, de asemenea, investigate de auditorii Curții de Conturi in timpul ambelor controale…

- Administrația Dominic Fritz primește o lovitura dura in dosarul de insolvența al companiei de termoficare Colterm. Astazi, consorțiul care a fost desemnat de Tribunalul Timiș ca administrator judiciar a publicat tabelul preliminar al creanțelor. Suma totala solicitata ca și creanțe de catre creditori 519.476.205,24…

- ”Mi se pare importat ca atunci cand lucram pe spețe foarte specifice sa nu ne ferim sa apelam la expertiza externa”, susținea, luna aceasta, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, pentru a apara manevra prin care in locul angajaților institutiției, la o solicitare de informații publice a PRESSALERT.ro,…