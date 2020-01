Maggie Kitshoff, Prime Kapital: Regenerarea fostelor platforme industriale va deveni amprenta dezvoltarii urbane

Stiri pe aceeasi tema

- Ploiestiul, fiind unul dintre orasele mari puternic industrializate ale tarii, de traditie mai ales in industria petroliera, pe fondul regresului economiei romanesti din ultimele trei decenii a ramas cu zone industriale abandonate pe suprafete intinse, fapt ce ii afecteaza din plin dezvoltarea. S-au…

- Exista o parere aproape unanima potrivit careia zonele abandonate din orase si marile orase trebuie salubrizate si revitalizate fiindca, repuse in circulatie, ele pot sa valorifice in beneficiul acestor asezari urbane si al locuitorilor lor o serie de resurse deja existente. Un proces complex si de…

- Ziarul Unirea Riscam sancțiuni din partea Comisiei Europene. Romania este cea mai poluanta țara din UE: Marile platforme industriale s-au inchis, dar noxele au ramas Riscam sancțiuni din partea Comisiei Europene. Romania este cea mai poluanta țara din UE: Marile platforme industriale s-au inchis, dar…

- Primarul municipiului Focșani, Cristi Misaila, acuza abuzurile facute de inspectorii trimiși de ministrul liberal al Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, Ion Ștefan pentru a verifica lucrarile la strazile din Focșani, finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL). In cadrul…

- Autoritatea Naționala (Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei) impreuna cu reprezentanți ai controlului de prim nivel și Secretariatul Tehnic Comun al Programului Ungaria – Slovacia – Romania – Ucraina ENI CBC 2014 – 2020 au organizat in 26 noiembrie 2019, in Baia Mare, in Sala…

- Fostul ministru al Dezvoltarii, Daniel Suciu, l-a invitat, luni, la o dezbatere ”unu la unu” pe succesorul sau, Ion Ștefan, pentru a discuta punctual, printre altele, despre situația facturilor PNDL și viziunea acestuia despre Codul Finanțelor Publice Locale.Citește și: Sondaj PNL: Klaus Iohannis…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, le transmite subordonaților sai care au fost angajați prin sistemul 'PCR' sa iși gaseasca locuri de munca in alta parte, informeaza Agerpres.Citește și: Agentul guvernamental la CJUE și-a dat demisia: 'A fost o onoare.…

- Ludovic Orban a avut o reacție virulenta, la finalul audierii in comisie a lui Ion Stefan, propunerea PNL pentru Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei in Guvernul Orban, aratand...