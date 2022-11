Magazinul IKEA de lângă Timișoara este aproape gata Magazinul IKEA de la Dumbravița este aproape gata. Saptamana aceasta, a fost montata sigla IKEA semn ca se apropie marea deschidere. Retailerul suedez investește in noul magazin aproximativ 60 de milioane de euro, aceasta fiind a treia investiție semnificativa a IKEA in Romania. Pe langa locurile de munca prevazute pentru faza de construcție, la deschiderea noului magazin se vor alatura familiei IKEA aproximativ 250 de angajați. Viitorul magazin de aproximativ 26.000 metri patrați, cu 780 de locuri de parcare, va fi amplasat la intersecția dintre Drumul Național și Calea Aradului, și va oferi… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

