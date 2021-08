Magazinul de aplicaţii mobile al Google a generat venituri de 11,2 miliarde de dolari în 2019 Procurorii generali din Utah si alte 36 de state sau districte americane care au dat in judecata Google pentru presupuse incalcari ale legislatiei antitrust cu magazinul de aplicatii au mai spus intr-un nou dosar neredactat ca afacerea a avut in 2019 un profit brut de 8,5 miliarde de dolari si venituri din exploatare de 7 miliarde de dolari, la o marja de functionare de peste 62%. Cifrele includ vanzarile de aplicatii, achizitiile in aplicatie si anunturile din magazinul de aplicatii. Google a declarat pentru Reuters ca datele ”sunt folosite pentru a ne caracteriza gresit afacerea intr-un proces… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

