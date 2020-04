Stiri pe aceeasi tema

- Pana atunci, incepand de joi, 16 aprilie, retailerul spune vinde in cele 125 de magazine Altex și Media Galaxy, dar și online, circa 2 milioane de maști de protecție la prețul de 2,59 de lei bucata, tot fara adaos comercial. Pana acum, in circa o saptamana, prin intermediul site-ului altex.ro s-au…

- Altex Romania scoate la vanzare, incepand de joi, circa doua milioane de masti de protectie la pretul de 2,59 de lei bucata, fara adaos comercial, disponibile in cele 125 de magazine Altex si Media Galaxy, dar si online, potrivit unui comunicat remis Agerpres. In circa o saptamana, prin intermediul…

- ​Un nou transport, de 20 de milioane de maști de protecție, va ajunge în România în a doua jumatate a lunii mai 2020 și vor fi scoase la vânzare cu 1,5 lei bucata, fara adaos comercial, a anunțat, joi, compania româneasca Altex România, care opereaza magazinele Altex…

- Altex Romania pune la vanzare 5 milioane de masti de protectie la 2,99 de lei bucata, potrivit unui comunicat . Oferta este deja disponibila pe altex.ro si mediagalaxy.ro si va intra in toate magazinele Altex si Media Galaxy din tara, incepand de saptamana viitoare.

- ALTEX se alatura demersului eMAG și anunța ca pune la vanzare 5 milioane de maști de protecție la 2,99 de lei bucata, fara adaos comercial, anunța MEDIAFAX.Oferta ALTEX este deja disponibila pe altex.ro și mediagalaxy.ro și va intra in toate magazinele Altex și Media Galaxy din țara, incepand…

- ​Site-urile de comerț online ale magazinelor Altex și Media Galaxy au scos la vânzare 5 milioane de maști de protecție la prețul de 2 lei și 99 de bani bucata, fara sa perceapa adaos comercial, a anunțat compania-mama Altex România, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro. Citește…

- Retailerul electro-IT Altex Romania pune la vanzare 5 milioane de masti de protectie, pentru care isi asuma adaos zero la vanzare, pentru a veni in intampinarea nevoilor populatiei. Compania se alatura, astfel, demersului initiat de eMAG.

- Farmaciile din Baia Mare au ramas fara masti de protectie. Un farmacist a declarat pentru ZiarMM.ro ca: “5.000 de masti s-au vandut in weekendul trecut; in decurs de doua zile.” Nici depozitul, de unde se aprovizioneaza farmaciile, nu mai are acest produs. Preturile au variat de la o farmacie la alta,…