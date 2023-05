Mafiile bune ale startup-urilor tehnologiei Potrivit unui nou raport al consultanței financiare Accel, Europa și Israelul au o medie de cinci startup-uri din domeniul tehnologiei pentru fiecare companie susținuta de capitalul de risc cu o evaluare de un miliard de dolari sau mai mult. Dintre cele 353 de companii „unicorn” din Europa, 221 au creat 1.171 de noi entitați de […] The post Mafiile bune ale startup-urilor tehnologiei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

