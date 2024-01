Mafia redobândirii cetățeniei românești, cu acte false, pe axa Ucraina – România HotNews.ro revine pe subiectul „fabricilor de cetațenii romanești” din țarile fostei URSS. Aratam astazi cum un articol din legislația romaneasca, menit sa-i ajute pe romanii din teritoriile rapite de Stalin de la țara – mama, este folosit ca scurtatura catre obținerea unui pașaport UE, de catre oameni care nu au absolut nicio legatura cu Romania. Olesea este o ucraineanca din Cernauți, dar familia ei provine dintr-o suburbie din regiunea Kiev, care s-a hotarat sa obțina cetațenia romana. Dar nu oricum, ci prin metoda despre care a auzit ca este cea mai simpla și a fost folosita de mulți alți… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de Externe a comentat procedura simplificata de dobindire a cetațeniei ruse pentru cetațenii din Belarus, Kazahstan și Republica Moldova, definita prin decretul președintelui rus din 18 decembrie 2023. "Condiția principala pentru primirea cetațeniei in baza decretului este deținerea reședinței…

- In timp ce trupele lui Vladimir Putin invadau Ucraina, in februarie anul trecut, specialiștii deveneau tot mai ingrijorați cu privire la proiectul nuclear grandios dezvoltat de Kremlin la Astravet, in Belarus, la mica distanta de granita cu Uniunea Europeana, scrie Bloomberg. Inginerii de la compania…

- Mai mult de jumatate din produsele vandute de regiunea transnistreana in primele 10 luni ale anului curent au ajuns pe malul drept al Nistrului, arata date proaspete ale autoritaților de la Tiraspol. Cota a crescut in ultimii ani, dar experții ezita sa spuna daca tendința se poate menține. Datele…

- In marja reuniunii ministeriale OSCE, Serghei Lavrov a declarat ca Rep. Moldova este pregatita de Occident sa fie urmatoare victima in razboiul hibrid purtat cu Rusia. Chișinaul a reacționat prompt catalogand declarația o continuare a „acțiunilor ostile” venite dinspre Moscova.

- Discursul despre potențialul turistic imens al județului Neamț care poate ajuta la o dezvoltare reala este arhicunoscut și asumat de toți factorii politici. Realitatea din 2023 din spatele pozițiilor declarative o gasim in cifrele care au fost publicate de Institutul Național de Statistica. In județul…

- In scopul de a economisi circa opt miliarde de lei la bugetul de stat, Guvernul Ciolacu a initiat un proiect de Ordonanta de Urgenta care prevede sistarea pana la data de 1 aprilie 2024 a platii unor de despagubiri sau compensații catre o categorie larga de persoane. “In perioada 1 noiembrie 2023 –…

- Teritoriul actualului Bugeac (~13.200 km patrați) a facut parte din vechiul regat Dacic al lui Burebista; ulterior partea sa sudica a fost adusa temporar sub stapanire romana. Dupa ce a trecut in sec. IX-XII prin mai multe stapaniri, fiind spațiu predilect de așezare a migratorilor (turanici), genovezii…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat duminica seara ca s-a ajuns la un compromis cu autoritatile ucrainene privind drepturile romanilor din aceasta tara si ca va anunta detalii despre acest lucru in timpul vizitei pe care o va efectua la Kiev. „Am ajuns la un compromis si in ceea ce priveste minoritatile.…