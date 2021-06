Patronii de la Bucium SA construiesc un complex rezidențial pe un teren grevat de contestații și acțiuni penale. Activul in cauza, ce a aparținut firmei care a controlat celebrul brand Murfaltlar, a fost vandut in fals de un specialist in fraude economice, respectiv administratorul judiciar Eduard Pascal. In indeplinirea scopului sau, Pascal s-a folosit de doua firme controlate de infractori economici. Bunurile din Iași ale firmei aflate in reorganizare, au fost vandute ca fiind active ale unei societați aflate in faliment. O parte din terenuri, care erau grevate de ipoteci la BCR au fost cesionate…