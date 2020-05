Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali bistrițeni au probat, joi, retragerea titlului de Cetațean de onoare al municipiului Bistrița fostului ministru al Lucrarilor Publice, Transporturilor și Locuinței in Guvernul Nastase, Miron Mitrea. Propunerea a venit din partea unui consilier al Partidului Ecologist Roman, Teodor…

- In luna august, acest an, ar fi implinit 100 de ani! Profesor universitar, personalitate incontestabila in medicina romaneasca a ultimului secol, cercetator, medic de calibru mondial, profesor al Universitații de Medicina și Farmacie "Gr.T.Popa" Iași.

- Consilierii locali din municipiul Iasi s-au intrunit, astazi, online, pentru a lua parte la sedinta ordinara a Consiliului Local, in vederea adoptarii unor proiecte de hotarare ce vizeaza masuri de urgenta in contextul pandemiei provocate de COVID 19. Potrivit primarului Mihai Chirica au fost alocate…

- Virginia Georgescu-Hossu, unul dintre cei mai cunoscuți artiști din domeniul graficii de șevalet, va primi, duminica, titlul de cetațean de onoare al Orașului Viilor Domnești. Nascuta in locurile de legenda ale Humuleștilor (jud. Neamț), Virginia Georgescu Hossu a venit la inceputul anilor ’70 in Orașul…

- Ședința de joi, 28 februarie 2020, a Consiliului Local a inceput cu un moment festiv - acordarea tilului de "Cetațean de onoare al municipiului Campina" campioanei olimpice de tineret la monobob Georgeta Popescu. Tanara sportiva a fost invitata in fața Consiliului Local pentru a primi diploma de "Cetațean…

- Cercetatorul ing. Spiru Constantinescu a primit titlul de cetațean de onoare al Orașului Odobești in cadrul unei ceremonii in sala de ședinte a Consiliului Local. Primarul Daniel Nicolaș a precizat ca este foarte importanta contribuția pe care a adus-o cercetatorul in promovarea soiului de vin, brand…

- Titlul de cetatean de onoare al Capitalei urmeaza sa fie conferit Corinei Chiriac, Mirabelei Dauer, Didei Dragan si Angelei Similea, in semn de recunostinta pentru contributia avuta la evolutia muzicii usoare romanesti, conform unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei din 14 februarie…

- Primarul Nicolae Robu a declarat, marti, ca va propune Consiliului Local ca dirijorului timisorean Cristian Macelaru, recent castigator al Premiului Grammy, sa i se confere titlul de Cetatean de Onoare al Timisoarei. "Avem mari valori. Voi propune ca marele muzician Cristian Macelaru, recent castigator…