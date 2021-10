Stiri pe aceeasi tema

- Maestrul violonist Alexandru Bob Siminic a fost inmormantat sambata, la Cimitirul Central din Gherla. Alexandru Bob Siminic s-a nascut intr-o familie de lautari in orasul Gherla, la 17 iulie 1952. De mic copil a indragit cantecele tatalui sau care, impreuna cu alti muzicanti, canta la nunti. „De la…

- Alexandru Bob Siminic, ultimul ”mohican din garda veche a marilor lautari de pe Valea Somesului”, s-a stins din viața. Maestrul a cantat in marile orchestre ale Clujului și a predat vioara.Alexandru Bob Siminic s-a stins din viața in noaptea de miercuri spre joi, la varsta de 69 de ani.A fost laureat…

- Jurnalistul Horia Alexandrescu – fondator al ziarului Curierul Național – a murit, luni dimineața, la varsta de 74 de ani. Anunțul morții ziaristului a fost facut de catre fiica sa, jurnalista Anca Alexandrescu: „Tata a plecat!”.Ziarist "de–o viata", maestrul și-a petrecut cinci decenii din viața…

- Incepand de joi seara, Crucea de la Monumentul deținuților politici din Cimitirul Central din Gherla de pe strada Dejului este luminata, la fel și aleea principala. In ultimele luni, monumentul a intrat in lucrari de restaurare, constand in sablarea crucii uriașe, a panoului cu numele deținuților pieriți…

- Jean-Paul Belmondo s-a stins din viața luni, 6 septembrie 2021, la varsta de 88 de ani. Politicieni și personalitați din lumea filmului și nu numai s-au numarat printre cei care au luat parte la ceremonia dedicata acestuia, in Paris. Jean-Paul Belmondo a fost inmormantat astazi.

- Printre persoanele aflate la fata locului se numara membrii familiei, prieteni, cat si multe personalitati care l au admirat de a lungul carierei sale.Inmormantarea legendarului sportiv, Ivan Patzaichin, a avut loc marti, 7 septembrie 2021, la Cimitirul Bellu din Capitala. Regretatul canoist a fost…

- Renumitul poet, prozator si dramaturg Andrei Strambeanu a fost condus pe ultimul drum. Zeci de colegi de breasla, dar si oameni care i-au indragit si apreciat creatia, au venit sambata la Cimitirul Central de pe strada Armeneasca pentru a-i aduce un ultim omagiu.