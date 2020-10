Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca, incepand de joi, nu mai este permisa circulatia prin punctul de trecere a frontierei Kulata (Republica Bulgaria) - Promachonas (Republica Elena) in intervalul orar 0.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca incepand de joi nu mai este permisa circulatia prin punctul de trecere a frontierei Kulata (Republica Bulgaria) - Promachonas (Republica Elena) in intervalul orar 0,30 - 5,00.Potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia ca, in cursul zilei de vineri, mai multe organizatii sindicale vor organiza o greva generala care ar putea afecta serviciile publice si private in domeniul transporturilor.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca, joi, toate categoriile profesionale din domeniul transportului public (aerian, rutier, feroviar si maritim) vor intra in greva generala pentru 24 de ore. Potrivit unui comunicat…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa intre in Republica Bulgaria, dinspre Republica Turcia, prin punctul de trecere a frontierei Kapitan Andreevo, ca in perioada octombrie - decembrie exista riscul formarii de coloane mari de autocare, fapt ce poate…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca autoritatile elene au emis o avertizare de incendiu pentru ziua de vineri, 4 septembrie 2020.

- Potrivit informațiilor comunicate oficial de autoritațile elene, au fost actualizate o serie de condiții de intrare pe teritoriul Greciei, informeaza Ministerul Afacerilor Externe.Astfel, incepand cu data de 17 august 2020, masura prezentarii unui test molecular negativ pentru infecția cu…

- Ministerul de Externe informeaza asupra faptului ca 2 turiști romani au fost depistați cu noul coronavirus, in Grecia. Cei doi au fost plasați in carantina, in cadrul unor hoteluri special amenajate. De asemenea, punctul de trecere a frontierei de la Kulata-Promachonas este foarte aglomerat și se…