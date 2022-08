MAE/Atenţionare de călătorie: Portugalia – Greva personalului de asistenţă tehnică la sol în aeroporturi Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Portugalia ca Sindicatul National al Muncitorilor din Aviatia Civila (SINTAC) a anuntat intrarea in greva a personalului de asistenta tehnica la sol angajat in structurile aeroporturilor din Lisabona, Porto, Faro si Funchal. Astfel, de vineri pana la 28 august, inclusiv, vor fi inregistrate intarzieri in programul de zbor al companiilor aeriene. In aceste conditii, cetatenii romani care urmeaza sa efectueze deplasari in aceste zile sunt rugati sa-si confirme zborurile cu companiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Stiri pe aceeasi tema

