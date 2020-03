MAE solicită Ungariei deschiderea unor puncte de frontieră MAE solicita Ungariei deschiderea unor puncte de frontiera Foto: Arhiva. Ministerul roman de Externe a solicitat autoritaților ungare deschiderea suplimentara a punctelor de trecere a frontierei de la Borș, Cenad și Nadlac 1 pentru transportatorii de marfa având ca destinație România sau care tranziteaza România. MAE precizeaza ca, având în vedere evoluțiile recente, masura adoptata de Ungaria de limitare a tranzitului de marfa printr-un singur punct de frontiera cu România, cel de la Nadlac 2, s-a dovedit insuficienta pentru asigurarea tranzitul… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

