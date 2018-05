Stiri pe aceeasi tema

- Rebeccah L. Heinrichs, Senior Fellow Hudson Institute, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES ca are, cu ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii, "unele dintre cele mai puternice parteneriate", impartasind aceeasi viziune in privinta descurajarii amenintarilor. Rebeccah L. Heinrichs si…

- Faptul ca Romania s-a abtinut, la Organizatia Natiunilor Unite, de la votul ce condamna SUA pentru mutarea ambasadei la Ierusalim "a contat enorm", a declarat intr-un interviu acordat AGERPRES, Rebeccah L. Heinrichs, Senior Fellow Hudson Institute. Rebeccah Heinrichs si James Carafano,…

- Secretarul de stat Dan Neculaescu s-a intalnit sambata, la Cernauti, cu reprezentantii comunitatii romanesti din regiune, prilej cu care a fost trecuta in revista evolutia situatiei exercitarii drepturilor persoanelor apartinand minoritatii romanesti din Ucraina, informeaza MAE, intr-un comunicat…

- Presedintele american Donald Trump i-a propus omologului sau rus Vladimir Putin o intrevedere la Washington, in cadrul unei convorbiri telefonice din 20 martie, a anuntat luni Iuri Usakov, consilier al presedintelui Rusiei, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut miercuri o intrevedere cu ministrul adjunct al afacerilor externe din Polonia, Bartosz Cichocki, cu prilejul prezentei acestuia in Romania, ocazie cu care au fost abordate subiecte de interes…

- Secretarul de stat in MAE George Ciamba a participat joi la conferinta dedicata aniversarii a 25 de ani de activitate a Comisiei Fulbright in Romania, prilej cu care a subliniat rolul important al Programului Fulbright in indeplinirea obiectivelor Parteneriatului strategic dintre tara noastra si Statele…

- La data de 16 martie 2018, secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut consultari cu Ales Chmelar, secretar de stat pentru afaceri europene din cadrul Oficiului Guvernului ceh si cu Jakub Landovsky, adjunct al ministrului ceh al apararii. …

- Secretarul de stat pentru Afaceri bilaterale globale, Monica Gheorghita, l-a primit miercuri pe noul ambasador al Republicii Ghana la Bucuresti, Virginia Hesse, cu prilejul prezentarii copiilor scrisorilor de acreditare, cele doua parti exprimand interesul comun pentru aprofundarea cooperarii bilaterale,…