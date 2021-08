Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Romaniei și ai Marii Britanii pe langa ONU, impreuna cu reprezentantul permanent al Liberiei, au semnat o scrisoare comuna adresata Președintelui Consiliului de Securitate al ONU și...

- Ministerul de Externe al Iranului i-a convocat luni pe ambasadorul Romaniei si pe insarcinatul cu afaceri al Regatului Unit pentru a le transmite protestul Teheranului cu privire la acuzatiile formulate de Romania si de Marea Britanie la adresa Iranului in urma atacului comis joi asupra unui petrolier…

- Ministerul de Externe iranian i-a convocat luni pe ambasadorul Romaniei si pe insarcinatul cu afaceri al Regatului Unit pentru a le transmite un protest in urma acuzatiilor formulate de aceste tari cu privire la atacul comis joi asupra unui petrolier in Marea Arabiei, in urma caruia si-au pierdut…

- Romania condamna cu fermitate atacul cu drona comis asupra vasului “Mercer Street”, care s-a soldat cu pierderea vieții comandantului navei, cetațean roman, anunța Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit MAE, autoritațile iraniene trebuie sa ofere explicații in cazul marinarului ucis, informeaza Digi24…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut un schimb de opinii cu omologul britanic, Dominic Raab, referitor la incidentul care a implicat nava "Mercer Street", informeaza MAE roman. Potrivit unui comunicat al MAE transmis, duminica AGERPRES, schimbul de opinii cu ministrul afacerilor…

- CHIȘINAU, 12 iun - Sputnik. Ridicarea regimului de vize cu Irlanda este un vis mai vechi al moldovenilor. Discuții privind lansarea negocierilor ce țin de facilitarea regimului de vize au avut loc intre președintele țarii, Maia Sandu și ambasadorul Irlandei in țara noastra, Excelența Sa Paul McGarry.…

- Situatia conflictului reaprins intre Israel și palestinieni a fost discutata duminica in Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, care s-a reunit pentru a treia oara intr-o saptamana, fara sa ajunga insa la o concluzie.

- Rusia va continua ”sa scoata din minți” țarile occidentale dezvaluind, la ONU, adevarul despre evenimentele din Ucraina, a declarat prim adjunctul reprezentantului permanent al Rusiei la Organizația Națiunilor Unite, Dmitri Polianski, dupa intalnirea informala a Consiliului de Securitate al ONU dedicata…