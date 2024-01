Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a recunoscut marti ca a bombardat din greșeala un sat din vestul Rusiei, nu departe de granita cu Ucraina, dar a precizat ca nu au existat victime. Rusia a efectuat lovituri masive impotriva Ucrainei marti dimineata, in jurul momentului acestui incident. Referindu-se la „explozia…

- Nicu Popescu, actualul ministru al Afacerilor Externe si Integrarii Europene, va fi numit in fucția de negociator-șef in procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeana, potrivit unor surse citate de Ziarul de Garda. Oficial, prim-ministrul Dorin Recean a declarat ca echipa de negociatori…

- Turcia a transmis Suediei ca se așteapta sa ratifice in cateva saptamani aderarea sa la alianța militara NATO, amanata de mult timp, a declarat miercuri ministrul suedez de externe, potrivit Reuters. Suedia și Finlanda au cerut sa adere la NATO anul trecut, dupa invazia pe scara larga a Rusiei in Ucraina.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, i-a indemnat marți pe membrii alianței sa „mențina cursul” in susținerea Ucrainei in lupta sa impotriva invaziei Rusiei, in timp ce atat Statele Unite cat și Uniunea Europeana se lupta sa ajunga la un acord asupra unui nou ajutor militar, potrivit Reuters.…

- Ministerul de Externe a anuntat, miercuri dimineata, ca inca 51 de cetateni romani din Fasia Gaza si membri de familie vor putea tranzita punctul de trecere a frontierei de la Rafah. In cursul zilei de marți au fost evacuați alți 93 de romani. Surse politice au declarat ca premierul Marcel Ciolacu se…

- Peste 100 cetațeni romani și familiile lor din Fașia Gaza au trecut frontiera de la Rafah și au ajuns in Egipt de unde vor fi evacuați in cursul zilei de marți, anunța Ministerul roman de Externe. ”Un numar de 103 cetațeni romani din Fașia Gaza și membrii de familie ai acestora au primit, in cursul…

- Republica Moldova este ținta unor atacuri hibride de o amploare fara precedent din partea Federației Ruse, in contextul alegerilor locale care vor avea loc duminica, a declarat vineri, Alexandru Musteata, directorul Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) al Republicii Moldova. Intr-o conferinta…