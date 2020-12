MAE: Românii pot intra pe teritoriul Croaţiei doar cu un test COVID-19 negativ Accesul pe teritoriul Republicii Croatia este permis cetatenilor straini care sosesc din zone/ state cu risc epidemiologic ridicat, inclusiv Romania, cu conditia prezentarii unui test molecular (PCR) cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 48 ore anterior intrarii pe teritoriul croat sau a efectuarii unui astfel de test dupa intrarea in Croatia, cu obligatia de a intra in autoizolare pana la primirea unui rezultat negativ. Noile masuri sunt in vigoare pana la data de 15 decembrie, informeaza MAE, intr-un comunicat transmis joi AGERPRES. Lista unitatilor in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

