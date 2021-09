Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 1 octombrie 2021 cetatenii romani nerezidenti nu mai pot intra in Regatul Unit in baza cartii de identitateMinisterul Afacerilor Externe reaminteste ca incepand cu data de 1 octombrie 2021, cetatenii europeni nerezidenti care nu sunt protejati de Programul de Inregistrare a Cetatenilor…

