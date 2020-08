Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile din Belgia au incadrat intreg teritoriul Romaniei in zona rosie. Persoanele care ajung in Regatul Belgiei din orice zona a tarii noastre sunt obligate sa intre in autoizolare si sa faca un test PCR pentru depistarea infectiei cu noul coronavirus,…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca romanii care calatoresc in Lituania trebuie sa prezinte un test negativ la COVID-19 facut cu maximum 72 de ore inainte si sa intre in autoizolare timp de 14 zile. Masura intra in vigoare de marti. MAE precizeaza ca anterior acestei decizii, persoanele provenind…

- Romanii care intra pe teritoriul Confederației Elvețiene și pe teritoriul Principatului Liechtenstein stau in carantina 10 zile, iar daca nu respecta noile masuri, amenda e de 10.000 de CHF. Masurile au fost adoptate miercuri și intra in vigoare sambata, 8 august, la miezul nopții. Conform informațiilor…

- Guvernul francez va ridica restrictiile de calatorie impuse in contextul pandemiei de COVID-19 incepand cu 15 iunie. In continure, romanii veniți din Hexagon vor fi introduși in izolare sau carantina la sosirea in țara.Anunțul a fost facut ministrul de interne Christophe Castaner si de ministrul de…