Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe a anuntat gazduirea unei sesiuni a Reuniunii Liderilor de la Munchen, la Bucuresti. „Decizia Conferintei de Securitate de la Munchen ca Romania sa gazduiasca Reuniunea Liderilor de la Munchen reconfirma profilul diplomatic activ al tarii noastre la nivel international pe dimensiunea…

- Ministerul de Externe anunța organizarea in acest an in Romania, in premiera, a Reuniunii Liderilor de la Munchen, un eveniment anual de nivel inalt, axat pe politici de securitate internaționala. Conferința va avea loc inaintea reuniunii miniștrilor de externe din statele membre NATO, gazduita, de…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a anuntat, sambata, ca ambasada Romaniei la Kiev si-a reluat activitatea. „Ma bucur sa anunt ca incepand de astazi Ambasada Romaniei la Kiev si-a reluat activitatea. Romania este pe deplin alaturi de partenerul sau Ucraina in lupta sa curajoasa pentru libertate!",…

- Modificarea Tratatelor Uniunii Europene este un exercitiu "deosebit de complex, laborios si de lunga durata", a transmis, marti, Ministerul Afacerilor Externe, mentionand ca progrese "importante" pot fi realizate si in cadrul actual. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Sprijinul acordat rezolutiei reconfirma sustinerea importanta de care au beneficiat rezolutiile adoptate de Adunarea Generala a ONU la 2 si 24 martie, in contextul situatiei generate de invazia si agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei, se arata intr-un comunicat transmis de MAE.„Documentul adoptat la…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) solicita Ambasadei Federatiei Ruse sa manifeste retinere maxima in oferirea oricaror interpretari cu privire la incidentul de miercuri dimineața inaintea finalizarii anchetei autoritatilor responsabile. Instituția considera „pripita si complet nepotrivita si inoportuna…

- Romania va co-organiza, la 5 aprilie, in Berlin, alaturi de Germania si Franta, o conferinta internationala menita a stimula sprijinul international pentru Republica Moldova, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe intr-un comunicat transmis luni. Conferinta, care va fi co-prezidata de ministrii de…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca au fost finalizate demersurile MAE roman de sprijinire a efortului de evacuare temporara a membrilor internaționali ai Misiunii Speciale de Monitorizare (MSM) a Organizației pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE) in Ucraina. Aceasta operațiune complexa…