MAE recomanda cetatenilor romani: "Limitati deplasarile pe insula pana la stingerea incendiului din Thassos"

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Ceha ca in Parcul National Boemia Elvetiana, din regiunea D iacute;n, s a produs un incendiu de vegetatie, care afecteaza circa 1000 hectare de padure. Autoritatile cehe…

- Uita-te la acest video pe YouTube. Uita-te la acest video pe YouTube. Misiunile pompierilor romani in Grecia continua ​La data de 15 iulie a.c., cel de-al doilea contingent format din 28 de pompieri a plecat in Grecia pentru schimbarea efectivelor care, in ultimele doua saptamani, au sprijinit autoritațile…

- Este alerta sanitara in Grecia, asta dupa ce un focar de COVID-19 a fost depistat in insula Thassos, Grecia. Insula este ocupata aproape in totalitate de turiști, iar cea mai mare parte dintre aceștia sunt romani. Iata ce recomandari fac autoritațile!

- Primaria orasului New York a lansat un scurt ghid ce contine primele masuri pe care locuitorii ar trebui sa le ia in caz de atac nuclear, a carui probabilitate este considerata "foarte scazuta" de autoritatile locale. Mai concret, orasul recomanda trei pasi urgenti care trebuie facuti imediat dupa un…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta informeaza marti ca 28 de pompieri romani cu trei masini de stingere incendii de padure si o cisterna de mare capacitate intervin in zona regiunii Schimatari, situata la nord de Atena, Grecia, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu care afecteaza o suprafata…

- Un mare incendiu de vegetatie a scapat de sub control in nordul Atenei luni, iar autoritatile au fost nevoite sa dispuna evacuarea unui oras de coasta din apropiere ca masura de precautie, relateaza Reuters. Pompierii romani intervin in aceasta dupa-amiaza, alaturi de salvatorii eleni, la prima misiune…

- Un mare incendiu de vegetatie a scapat de sub control in nordul Atenei luni, iar autoritatile au fost nevoite sa dispuna evacuarea unui oras de coasta din apropiere ca masura de precautie, relateaza Reuters. Incendiul a izbucnit din cauza vanturilor puternice in zona Schimatari, la aproximativ 50 de…

- Ministerul de Externe ii sfatuieste pe cetatenii romani care intentioneaza sa tranziteze Republica Macedonia de Nord, avand ca destinatie Republica Elena, sa se asigure ca detin suficient combustibil, apa si alimente, pentru ca in perioada sezonului estival se preconizeaza timpi mari de asteptare la…