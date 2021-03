Stiri pe aceeasi tema

- George Maior este propus pentru a fi numit ambasador in Regatul Hasemit al Iordaniei, consilierul prezidențial Andrei Muraru in Statele Unite ale Americii, iar Emil Hurezeanu in Austria, potrivit propunerilor inaintate de MAE Parlamentului. „Ministerul Afacerilor Externe a transmis la joi, catre Comisiile…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, joi, catre Parlament, cererile de audiere a 26 de candidati pentru pozitia de ambasador al Romaniei, in urma aprobarii numirii acestora de catre presedintele Klaus Iohannis. George Maior, fost ambasador al Romaniei in SUA este propus acum pentru Iordania, Andrei…

- George Maior este propus pentru a fi numit ambasador in Regatul Hasemit al Iordaniei, consilierul prezidențial Andrei Muraru in Statele Unite ale Americii, iar Emil Hurezeanu in Austria, potrivit propunerilor inaintate de MAE Parlamentului. Ministerul Afacerilor Externe a transmis la 4 martie…

