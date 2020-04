Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de romani, angajati la un abator din Birkenfeld, de langa orasul german Pforzheim (landul Badden-Wurttemberg), au fost confirmati ca fiind infectati cu noul coronavirus, iar in prezent sunt in carantina, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit MAE, 300 de angajati ai abatorului…

- Circa 200 de romani care lucreaza la un abator din Birkenfeld, langa orasul german Pforzheim (landul Badden-Wurttemberg), au fost confirmati cu coronavirus. In prezent aceștia se afla in...

- Ministerul Afacerilor Externe reacționeaza dupa ce sute de romani au fost infectați cu noul coronavirus la cel mai mare producator de carne și produse din carne din Germania. MAE spune ca niciun roman nu este i...

- Peste 200 de romani care lucreaza la un abator din Birkenfeld, Germania, au fost confirmați ca fiind infectați cu Covid-19, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE) intr-un comunicat de presa.

- Mai mulți romani ajunși in Germania, in ultima perioada, la munci agricole, se plang ca sunt ținuți 14 zile in carantina și fara sa fie platiți. Intr-o video postat pe contul unui roman din grupul care așteapta sa fie dus la munca se vede cum reprezentanta angajatorului, romanca, le explica compatrioților…

- Mai mult de jumatate dintre persoanele intervievate in cadrul unui sondaj Avangarde cred ca virusul Covid 19 a fost creat in laborator (52%) și doar 14% cred ca s-a transmis de la animal la om. Sondajul a fost prezentat, luni seara, la emisiunea Siteza Zilei, de la Antena3. Potrivit sondajului, cei…

- Sapte persoane care lucreaza la Ambasada Romaniei la Paris au fost testate pozitiv cu COVID-19, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE), luni, printr-un comunicat de presa. Au fost dispuse masurile care se impun in relatia cu autoritatile din statul de resedinta, respectiv masuri de protectie…

- Mai multi romani care lucreaza sezonier in Italia vor fi adusi in tara cu avionul, iar o prima cursa de acest gen, de la Torino, este programata sambata, 21 martie. “Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor au identificat mai multe variante de transport…