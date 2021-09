Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu recunoaste legitimitatea alegerilor pentru Duma de Stat a Federatiei Ruse organizate, duminica, in Crimeea, si reafirma sprijinul pentru suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Sursa citata aminteste ca Romania nu recunoaste nici…

- Romania nu recunoaste legitimitatea alegerilor pentru Duma de Stat a Federatiei Ruse organizate, duminica, in Crimeea, si reafirma sprijinul pentru suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. Sursa citata aminteste ca Romania nu recunoaste…

- Ministerul Afacerilor Externe nu recunoaste legitimitatea alegerilor organizate in Crimeea pentru Duma de Stat a Federatiei Ruse si regreta organizarea scrutinului in regiunea transnistreana a Republicii Moldova, arata News.ro. ”Ministerul Afacerilor Externe nu recunoaste legitimitatea alegerilor…

- „Ministerul Afacerilor Externe nu recunoaste legitimitatea alegerilor pentru Duma de Stat a Federatiei Ruse organizate in Crimeea, la 19 septembrie 2021. Ministerul Afacerilor Externe reafirma sprijinul pentru suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei si reaminteste ca Romania nu recunoaste…

- Ministerul Afacerilor Externe nu recunoaste legitimitatea alegerilor organizate in Crimeea pentru Duma de Stat a Federatiei Ruse si regreta organizarea scrutinului in regiunea transnistreana a Republicii Moldova. ”Ministerul Afacerilor Externe nu recunoaste legitimitatea alegerilor pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, la discutiile de la Chisinau cu presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, al Republicii Polone, Andrzej Duda, si al Ucrainei, Volodimir Zelenski, ca situatia de securitate din regiunea Marii Negre continua sa fie ingrijoratoare, reiterand sustinerea…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, la discutiile de la Chisinau cu presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, al Republicii Polone, Andrzej Duda, si al Ucrainei, Volodimir Zelenski, ca situatia de securitate din regiunea Marii Negre continua sa fie ingrijoratoare, reiterand sustinerea…

- Am fost bucuros sa o vad pe doamna Presedinte Maia Sandu la Platforma Crimeea, insa am ramas mirat de discursul dumneaei, a avut o scapare regretabila cand a pierdut ocazia sa aduca in lumina paralele dintre conflictul transnistrean si ce se intampla in Ucraina. Am fost acela…