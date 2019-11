Stiri pe aceeasi tema

- Cu privire la informatiile vehiculate in mass-media referitoare la solicitarea domnului Adrian Coman de a i se elibera un pasaport, Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari: La data de 6 noiembrie, Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a dispus eliberarea pasaportului simplu temporar…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov nu a fost 'tentat' sa intoarca din drum avionul deasupra Atlanticului in timp ce se indrepta saptamana trecuta spre Adunarea Generala a ONU - dupa exemplul fostului prim-ministru Evgheni Primakov -, cand a aflat ca mai multor responsabili rusi care…

- Prim ministrul Viorica Dancila si membrii delegatiei guvernamentale s au intalnit in 27 septembrie 2019 cu reprezentantii comunitatii romanesti din New York, carora le au prezentat evolutiile si potentialul de dezvoltare ale tarii noastre.Premierul a subliniat ca Romania este dinamica, ofertanta si…

- Președintele și ministrul de Externe al Iranului nu au primit înca viza de intrare în SUA, pentru a putea veni la summitul ONU de saptamâna viitoare de la New York, ridicând semne de întrebare legate de prezența lor la adunare, scrie The Guardian. Un purtator de…

- Liderul venezuelean Nicolas Maduro a declarat joi ca nu va participa la Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite care va avea loc la finalul lunii septembrie la New York si a precizat ca-i va trimite ca reprezentanti pe vicepresedinta Delcy Rodriguez si pe ministrul de externe, Jorge Arreaza,…

- Ministrul de externe german, Heiko Maas, urmeaza sa participe marti la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU la New York, in cadrul unei vizite de patru zile efectuate in SUA si Canada, relateaza dpa.