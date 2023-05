Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a discutat vineri cu omologul sau german, Annalena Baerbock, in cadrul reuniunii Gymnich de la Stockholm, despre subiectul aderarii Romaniei la spatiul Schengen, ministrul Aurescu prezentand detaliat stadiul demersurilor partii romane, potrivit unui comunicat MAE.

- Deputatul minoritații germane, Ovidiu Gant (FDGR), a declarat luni in Parlament ca Romania nu a putut adera la spatiul Schengen pentru ca subiectul a fost transformat din unul tehnic in unul politic de catre unele state membre ale Uniunii Europene, conform Agerpres.„Azi AUR invoca un asa-zis esec…

- Ministrul Afacerilor Externe a prezentat in Parlamentul situația aderarii Romaniei la spațiul Schengen. Bogdan Aurescu susține ca inainte de alegerile din landul austriac Salzburg nu se așteapta o modificare a poziției in ceea ce privește aderarea Romaniei.

- Reprezentantul Romaniei in Parlamentul European, europarlamentarul Victor Negrescu, a avut saptamana aceasta o noua intalnire cu comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, pentru a discuta despre continuarea demersurilor cu privire la aderarea Romaniei la spațiul Schengen și pentru a…

- Ministrul Afacerilor Externe efectueaza, in perioada 13-14 martie, o vizita oficiala la Vilnius, in Lituania. Bogdan Aurescu va discuta cu omologul lituanian despre aderarea la Schengen, razboiul din Ucraina și impactul sau in regiune.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, si secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, au avut, luni, o convorbire telefonica pe teme de interes prioritar pentru Parteneriatul Strategic bilateral, respectiv in contextul razboiului Rusiei contra Ucrainei si al eforturilor de combatere a efectelor…

- Eurodeputatul Victor Negrescu a discutat cu oficialii spanioli, la Madrid, despre includerea aderarii Romaniei la spațiul Schengen printre prioritațile viitoarei președinții spaniole la Consiliul UE.

- Ministrul Afacerilor Externe a discutat astazi cu omologul elen despre subiectul aderarii Romaniei la spațiul Schengen. Cei doi oficiali au facut un schimb de opinii cu privire la cooperarea in plan bilateral, in raport cu agenda regionala, europeana și de securitate.