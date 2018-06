Stiri pe aceeasi tema

- Liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, presedinte al Camerei Deputatilor, a felicitat-o sambata dupa-amiaza pe Simona Halep pentru castigarea finalei de la Roland Garros, primul titlu de Grand Slam din cariera acesteia. "O felicit din toata inima pe Simona pentru victoria ei uriasa de astazi! Romanii…

- Reacția lui Klaus Iohannis, dupa victoria Simonei Halep la Roland Garros, nu a intarziat sa apara. Președintele Romaniei a scris un mesaj emoționant pe Facebook. “Felicitari, Simona Halep, pentru victoria extraordinara obținuta la Roland Garros! Primul trofeu de Grand Slam din cariera a venit dupa o…

- Simona Halep a declarat ca si-a implinit un vis in capitala Frantei. "Vreau sa va multumesc tuturor. A fost minunat. In ultimul game am simtit ca nu mai pot respira. Am facut tot ce am putut. E uluitor. Am visat la acest moment de cand am inceput sa joc tenis. Sunt foarte fericita ca s-a intamplat…

