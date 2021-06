Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Romaniei a initiat demersuri in regim de urgenta pentru fluidizarea traficului de la punctul de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena (Kulata - Promachonas), a anuntat, sambata seara, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). "In contextul intarzierilor inregistrate la punctul…

- Autoritațile romane au solicitat celor elene sa gaseasca soluții pentru fluidizarea traficului in punctul de frontiera Kulata – Promachonas, inclusiv prin suplimentarea personalului și a echipamentelor de testare, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) citat de…

- Ambasada Romaniei a initiat demersuri in regim de urgenta pentru fluidizarea traficului de la punctul de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena (Kulata - Promachonas), a anuntat, sambata seara, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). "In contextul intarzierilor inregistrate la punctul de…

- In contextul intarzierilor inregistrate la punctul de frontiera dintre Bulgaria si Grecia, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca Ambasada Romaniei la Atena a initiat in regim de urgenta demersuri pe autoritatile centrale si locale elene, si a solicitat identificarea unor solutii care sa permita…

- Mai mullti turisti romani care merg in concediu in Grecia se plang de timpii foarte mari de asteptare la vama bulgaro-greaca. Sambata dimineata, la vama Kulata - Promachonas, coada de masini se intindea pe kilometri buni, iar turistii spun ca asteptau cel putin patru ore pentru a intra in Grecia.

- Potrivit MAE, vor fi afectate mai multe sectoare, printre care si transportul public in comun, cu exceptia celui aerian, astfel:- nu vor circula mijloacele de transport pe calea ferata (trenurile la nivel national, trenul electric ISAP - Linia 1 care asigura accesul la aeroportul international din Atena),…

- Deteriorarea rapida a vremii va genera furtuni insotite de intensificari puternice ale vantului si descarcari electrice intense, precipitatii abundente, inclusiv caderi de grindina).Potrivit MAE sunt vizateurmatoareleregiuni si perioade:Luni, 7 iunie 2021: regiunile Macedonia, Tracia, in principal dupa-amiaza…

- Romanii care se afla sau care vor sa calatoreasca in Grecia sunt atenționați ca Serviciul National elen de Meteorologie a emis o prognoza de fenomene meteo extreme (deteriorarea rapida a vremii, furtuni insotite de intensificari puternice ale vantului si descarcari electrice intense, precipitatii abundente…