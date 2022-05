Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a elaborat si pune la dispozitia cetatenilor romani un pliant (de tip „Smart Flyer”) care contine informatii utile referitoare la pasii de urmat pentru obtinerea vizei necesare pentru calatorii de scurta sedere in Statele Unite ale Americii, in scop de afaceri sau turistic.

MAE informeaza ca, „prin simpla accesare a QR-codurilor incluse in acest pliant, cetatenii romani care intentioneaza sa calatoreasca in SUA, in scop de afaceri sau turistic, pentru mai putin de 90 de zile, intentionand astfel sa depuna cereri pentru obtinerea vizei temporare…