- Femeile inca se mai confrunta cu stereotipuri și prejudecați legate de cariera și rolul in familie, tendințe care s-au accentuat in contextul pandemiei, a transmis sambata, cu ocazia Zilei naționale a egalitații de șanse, președintele Klaus Iohannis. Șeful statului susține ca egalitatea de…

- Cu prilejul Zilei de 8 Martie, președintele Platformei DA, Andrei Nastase, impreuna cu echipa partidului, a daruit flori și a felicitat femeile. „Dragi doamne, va felicit cu ocazia sosirii primaverii cu toate sarbatorile ei minunate, de la marțișoare la flori oferite femeilor in semn de respect și iubire…

- In incercarea de a combate cat mai eficient pandemia, medicii și oamenii de știința au facut o serie de statistici. Astfel s-a ajuns la concluzia ca barbații par sa aiba o rata mai mare de infectare și...

- Femeile au fost surprinse de polițiști chiar in timp ce transportau cadavrul unui barbat la tomberon, in Cartierul Mureseni, iar din primele cercetari reiese ca barbatul ar fi fost ucis cu toporul, relateaza Agerpres. Surse judiciare sustin ca incidentul in urma caruia barbatul si-a pierdut viata s-ar…

- Departamentul Pro Vita din cadrul Sectorului de Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor a confectionat in vederea vanzarii 1.500 de martisoare, informeaza Basilica.ro. Fondurile obtinute vor fi alocate catre femeile in criza de sarcina si familiile numeroase. Produsele pot fi achizitionate din magazinul…