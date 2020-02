Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este gata sa faca schimb de ambasadori cu Ucraina, daca o astfel de decizie va fi luata de Kiev, a declarat ministrul de externe rus Serghei Lavrov intr-un interviu aparut in editia de luni a oficiosului Rossiiskaia Gazeta, in care a afirmat ca rechemarea ambasadorilor celor doua tari s-a datorat…

- Moscova a transmis vineri ca iși rezerva dreptul de a raspunde la decizia Bulgariei privind expulzarea celor doi diplomați ruși acuzați de spionaj, a informat ambasada Rusiei la Sofia, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit MEDIAFAX.Presa rusa a relatat ca Bulgaria a declarat doi diplomați…

- Ucraina negociaza cu Rusia cu privire la eliberarea ucrainenilor detinuti in Rusia si in estul Ucrainei, a anuntat joi administratia prezidentiala ucraineana, potrivit Reuters. ''Am inceput deja o discutie cu Federatia Rusa despre schimbul de ucraineni - toti, printre care tatari crimeeni, alti ucraineni…

- Ministerul rus de Externe, Serghei Lavrov, a informat miercuri ca Moscova a indemnat țarile din Golf sa ia in considerare un mecanism de securitate colectiva in regiune și sa renunțe la masuri unilaterale precum sancțiunile, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Am sugerat…

- Ministerul polonez de Externe l-a convocat de urgenta vineri pe ambasadorul Rusiei pentru a protesta ferm fata de "insinuarile istorice" ale presedintelui Vladimir Putin care a acuzat Polonia dinainte de razboi ca a incheiat o 'intelegere' cu Hitler si ca a actionat in mod 'antisemit' in acea perioada,…

- Ministerul polonez de Externe l-a convocat de urgenta vineri pe ambasadorul Rusiei pentru a protesta ferm fata de "insinuarile istorice" ale presedintelui Vladimir Putin care a acuzat Polonia dinainte de razboi ca a incheiat o 'intelegere' cu Hitler si ca a actionat in mod 'antisemit'…

- Ingerinta rusa în alegerile americane reprezinta în continuare un obstacol în calea apropierii dintre Washington si Moscova, dorita de Donald Trump: Casa Alba a afirmat marti ca presedintele american a lansat un avertisment ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, care imediat a…

- Guvernul rus a expulzat un diplomat bulgar ca riposta dupa ce Sofia a refuzat sa acorde viza unui atasat militar al Rusiei ce urma sa fie trimis in post la Sofia, a anuntat joi Ministerul de Externe al Bulgariei, potrivit Reuters. Ambasadorul Bulgariei la Moscova, Atanas Krastin, a fost…